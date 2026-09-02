به گزارش تابناک؛ نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار بررسی احتمال هرگونه اقدام خصمانه از سوی پایگاه‌های آمریکایی مستقر در اروپا شد و تأکید کرد: در صورت احراز نقش این پایگاه‌ها، باید در چارچوب پاسخی متناسب، هدف قرار گیرند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به خروج تجهیزات نظامی ایالات متحده از اردن، آن را یک «خروج خفت‌بار» توصیف کرد. وی با تأکید بر اینکه هدف قرار گرفتن پایگاه‌های دشمن در کشورهای اردن، کویت و بحرین از دستاوردهای درخشان نیروهای مسلح بوده است، مدعی شد که ارتش آمریکا ناچار شده ۸۰ درصد از ادوات سالم خود را از اردن به اروپا منتقل کند.

وی افزود: این خروج گسترده لجستیکی همزمان با اعزام فوری بیش از ۴۰۰ نیروی مجروح آمریکایی از اردن به بیمارستانی در آلمان صورت گرفت که نشان از عمق فاجعه برای پنتاگون دارد. این یک پیروزی قاطع و عنایت آشکار پروردگار به رزمندگان مقتدر اسلام بود.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به بازتاب این ضربات در کاخ سفید تصریح کرد: به‌گزارش نیویورک‌تایمز، این عملیات چنان بنیان فرماندهی دشمن را متزلزل کرد که ترامپ دچار «سرخوردگی» و «آشفتگی» روانی شده و به هذیان‌گویی روی آورده است.

نماینده شاهین‌شهر تأکید کرد: برخلاف ادعاهای واهی ترامپ مبنی بر پاسخ به درخواست ایران برای مذاکره، او در واقع پس از ۱۱ روز نبرد فرسایشی و پرخسارت برای پنتاگون، از هراس ادامه عملیات نیروهای مسلح ما و هدف قرار گرفتن پایگاه‌هایش در کشورهای اردن، کویت و بحرین ناگزیر به توقف و عقب‌نشینی شد.

وی با اشاره به اعتراف محافل پژوهشی دشمن گفت: این عملیات چنان غوغایی در روزنامه‌ها و اتاق‌های فکر دشمن به پا کرده که اذعان می‌کنند تداوم رویارویی نظامی با ایران نه‌تنها سودی ندارد، بلکه تبعاتی به‌شدت مخاطره‌آمیز برای آنها در پی خواهد داشت.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: فرماندهی ارشد ارتش آمریکا در پی این شکست راهبردی به ترامپ هشدار داد که ادامه نبرد با ایران، توان نظامی این کشور را در مصاف احتمالی با چین یا روسیه به شدت تحلیل می‌برد و احتمال ورود به درگیری‌های جدید منطقه‌ای را چندبرابر می‌کند.

وی با اشاره به اختلافات راهبردی در حاکمیت آمریکا گفت: بر همین اساس، دن کین ژنرال جنایتکار آمریکایی خواستار پایان فوری نبرد شد و کوشنر داماد فاسد ترامپ نیز در همان نشست، ترامپ را به بازگشت به مسیر تحریم و کنار گذاشتن کامل گزینه نظامی علیه ایران دعوت کرد.

منبع :فارس