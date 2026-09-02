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واکنش تند بقایی به جنایت دیشب آمریکا در سیریک

سخنگوی وزارت خارجه نوشت: حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد
کد خبر: ۱۳۹۲۶۱۵
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توییت بقایی

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس درباره جنایت جنگی تازه آمریکا در حمله به یک جشن عروسی در کوهستک سیریک در سه‌شنبه شب، که منجر به شهید و مجروح شدن ۷۰ هموطن از جمله زنان و کودکان شد، نوشت: حقیقت جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران دیشب در سیریک به نمایش درآمد؛ جایی که یک مراسم عروسی، در چارچوب تلاش مذبوحانه آمریکا برای پنهان‌کردن شکست خود، بمباران شد؛ واقعیت، جنایت‌هایی است که آمریکا مرتکب می‌شود نه ویدئوهای تولیدشده با هوش مصنوعی که به دروغ مقام‌های آمریکایی را قهرمانانی اخلاق‌مدار و پیروز به تصویر می‌کشند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که تیم اوبراین، نویسنده آمریکایی، در کتاب The Things They Carried نوشته است: «یک داستان واقعی درباره جنگ، هرگز اخلاقی نیست… اگر داستانی اخلاقی به نظر می‌رسد، آن را باور نکنید».

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اسماعیل بقایی سیریک مراسم عروسی آمریکا هوش مصنوعی
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tabnak.ir/005qHX