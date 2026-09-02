دبیر شعام نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیان‌‌تان را درهم خواهد شکست.





به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به جنایت دیشب ارتش تروریستی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با این دست و پا زدن‌ها، نه تنها از قعر جهنمی که برای خود ساخته‌اید بیرون نخواهید آمد، بلکه به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیان‌‌تان را درهم خواهد شکست.