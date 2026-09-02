محسن رضایی خطاب به آمریکاییها: بنیانتان درهم خواهد شکست
دبیر شعام نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیانتان را درهم خواهد شکست.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۱۴| |
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به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به جنایت دیشب ارتش تروریستی آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با این دست و پا زدنها، نه تنها از قعر جهنمی که برای خود ساختهاید بیرون نخواهید آمد، بلکه به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی، بنیانتان را درهم خواهد شکست.
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