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واکنش دولت به حملات دیشب آمریکا

مهاجرانی در واکنش به حملات شب گذشته آمریکا: این نخستین‌بار نیست که آمریکا حملاتی علیه غیرنظامیان انجام می‌دهد. قطعا قوای نظامی به این اقدامات پاسخ مناسب داده و خواهند داد و شاهد احقاق حقوق ملت ایران در این زمینه خواهیم بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۰۸
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مهاجرانی

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به حمله شب گذشته آمریکا به مناطق جنوبی ایران که منجر به شهادت چهار شهروند غیرنظامی، از جمله یک کودک سه‌ساله در جریان یک مراسم عروسی شد، گفت: «هدف قرار دادن غیرنظامیان رویه تکراری آمریکا است.» وی با یادآوری سوابق مشابه در رویدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و نبرد هرمز، تأکید کرد که این جنایات در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مطمئنیم قوای نظامی با هماهنگی پاسخ این اقدامات را داده و خواهد داد، تصریح کرد: شاهد احقاق حقوق ملت ایران در مقابله و پاسخ به حملات آمریکا خواهیم بود.

وی با اشاره به اقدامات دولت و وزارت امور خارجه برای مستندسازی جنایت‌های آمریکا علیه غیرنظامیان ایران از جمله در حملات به مدرسه میناب، مجموعه ورزشی لامرد و حملات شب گذشته، اظهار کرد: شکل‌گیری ستاد ملی میناب در دولت تصویب شده و تعدادی از اعضای دولت نیز در آن حضور دارند و این ستاد در حال فعالیت است.

مهاجرانی با اشاره به دستورکار این ستاد، اظهار کرد: در این زمینه رمانی با عنوان «خونابه میناب» تهیه شده و در تلاشیم با اقداماتی که صورت می‌گیرد، روحیه شهر را بازسازی کنیم و شهر به برکت خون شهدا در موقعیت بهتری قرار بگیرد.

منبع: ایسنا

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فاطمه مهاجرانی مراسم عروسی غیرنظامیان جنگ ۱۲ روزه جنگ رمضان
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tabnak.ir/005qHQ