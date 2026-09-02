وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سال تحصیلی دانشگاه‌ها حتی در دانشگاه‌های جنوب, حضوری است.

به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با رد احتمال غیرحضوری شدن دانشگاه‌های مناطق جنوبی کشور در سال تحصیلی جدید، تأکید کرد که تمامی کلاس‌های دانشگاهی از ابتدای مهرماه به‌صورت حضوری برگزار خواهند شد و برنامه‌ای برای تغییر این روند وجود ندارد.

سیمایی صراف همچنین از تجهیز ۳۵ آزمایشگاه پژوهشی کشور در چند ماه اخیر خبر داد و افزود: قرار است به ۳۵۰ آزمایشگاه دیگر نیز کمک شود. ان‌شاءالله یکی از زیرساخت‌های تحقیقاتی و پژوهشی کشور و زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی فراهم‌تر شود.