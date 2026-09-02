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اعلام وضعیت بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سال تحصیلی دانشگاه‌ها حتی در دانشگاه‌های جنوب, حضوری است.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۰۶
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922 بازدید
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حسین سیمایی صراف

به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با رد احتمال غیرحضوری شدن دانشگاه‌های مناطق جنوبی کشور در سال تحصیلی جدید، تأکید کرد که تمامی کلاس‌های دانشگاهی از ابتدای مهرماه به‌صورت حضوری برگزار خواهند شد و برنامه‌ای برای تغییر این روند وجود ندارد.

سیمایی صراف همچنین از تجهیز ۳۵ آزمایشگاه پژوهشی کشور در چند ماه اخیر خبر داد و افزود: قرار است به ۳۵۰ آزمایشگاه دیگر نیز کمک شود. ان‌شاءالله یکی از زیرساخت‌های تحقیقاتی و پژوهشی کشور و زمینه ایفای نقش مسئولیت اجتماعی فراهم‌تر شود.

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حسین سیمایی صراف بازگشایی دانشگاه ها کلاس های دانشگاه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
مطلع باشید که متاسفانه هنوز حقوق مرداد ایاتید دانشگاه هنوز واریز نشده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
0
0
پاسخ
با شرایط فعلی باید جمعیت تعدادی از شهرهای جنوبی تخلیه هم بشه. مخصوصا شهرستان سیریک. اون وقت تازه میگین سال تحصیلی در جنوب هم حضوریه. شما بگید کی آخه بچه شو می فرسته مدرسه و دانشگاه در این شرایط جنگ
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