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جزئیات حضور هفت ساعت آیت الله مجتبی خامنهای در مراسم تدفین
عباس حیدرزاده مداح اهل بیت در سخنرانی مدعی شد: «تولیت آستان قدس رضوی گفت که شب دفن رهبر شهید انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه ای ساعت دوازده شب برای دفن پدر شهید به حرم امام رضا آمده و تا هفت صبح آنجا بوده و حتی مسئولین هم پشت سر ایشان نماز خواندهاند. این مداح میگوید ایشان در صحت و سلامت کامل بوده. حتی نیم ساعت کنار قبر پدرشان نشسته و با پدرش صحبت کرده است.» روایت این مداح را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو تشییع پیکر رهبر انقلاب حرم امام رضا رواق دارالذکر عباس حیدرزاده