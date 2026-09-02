En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 701
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۲۶۰۴
کد خبر:۱۳۹۲۶۰۴
1680 بازدید
نبض خبر

جزئیات حضور هفت ساعت آیت الله مجتبی خامنه‌ای در مراسم تدفین

عباس حیدرزاده مداح اهل بیت در سخنرانی مدعی شد: «تولیت آستان قدس رضوی گفت که شب دفن رهبر شهید انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه ای ساعت دوازده شب برای دفن پدر شهید به حرم امام رضا آمده و تا هفت صبح آنجا بوده و حتی مسئولین هم پشت سر ایشان نماز خوانده‌اند. این مداح می‌گوید ایشان در صحت و سلامت کامل بوده. حتی نیم ساعت کنار قبر پدرشان نشسته و با پدرش صحبت کرده است.» روایت این مداح را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر آیت الله سید مجتبی خامنه ای ویدیو تشییع پیکر رهبر انقلاب حرم امام رضا رواق دارالذکر عباس حیدرزاده
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر