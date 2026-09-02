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آخرین آمار مجروحان حمله آمریکا به سیریک

بنا بر اعلام رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حمله شب گذشته آمریکا به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، دو نفر از قربانیان این حادثه در محل وقوع حمله و دو تن دیگر به‌رغم تلاش‌های کادر درمان، به دلیل شدت جراحات در بیمارستان به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۹۹
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مجروحان در بیمارستان

به گزارش تابناک؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ارائه جزئیاتی از حادثه حمله شب گذشته به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، از شهادت ۴ نفر و مجروحیت ۶۵ تن خبر داد. بنا بر اعلام وی، دو نفر از قربانیان این حادثه در محل وقوع حمله و دو تن دیگر به‌رغم تلاش‌های کادر درمان، به دلیل شدت جراحات در بیمارستان به شهادت رسیدند.

پژمان شاهرخی در این‌باره توضیح داد: در حال حاضر بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان میناب به‌عنوان مرکز اصلی درمان مجروحان، در حال ارائه خدمات تخصصی به مجروحان است. بیمارستان سیریک نیز هشت مجروح را بستری کرده و اقدامات درمانی لازم برای آنها در حال انجام است. در بیمارستان میناب، شش نفر از مجروحان در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۲۶ نفر در بخش‌های جراحی تحت درمان قرار دارند.

حال عمومی یکی از شش بیمار بستری‌شده مساعد نیست

وی ادامه داد: در این مدت، ۳۶ نفر از مجروحان پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و با توجه به مساعد بودن وضعیت عمومی، از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

شاهرخی با اشاره به وضعیت بیماران بستری در ICU گفت: حال عمومی یکی از شش بیمار بستری‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه مساعد نیست و این بیمار اینتوبه شده است.

وی تأکید کرد: امکانات تشخیصی و درمانی مورد نیاز در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب فراهم است و تیم‌های حمایتی و پشتیبانی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آمادگی کامل برای ارائه خدمات و اعزام نیرو‌های تخصصی را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به حضور تیم پزشکی تخصصی در بیمارستان میناب، گفت: شب گذشته، سه جراح عمومی، سه متخصص بیهوشی و سه متخصص طب اورژانس همراه متخصصان ارتوپدی، اورولوژی، رادیولوژی و جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میناب مستقر بودند و به مجروحان این حادثه خدمات درمانی ارائه کردند. با توجه به حضور پزشکان متخصص در بیمارستان میناب، نیازی به اعزام پزشک متخصص از بندرعباس وجود نداشت، با این حال تیم‌های تخصصی مستقر در بندرعباس برای اعزام و پشتیبانی بیشتر آمادگی کامل داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین درباره مجروحان حملات اخیر در دیگر مناطق استان، گفت: درپی حمله به جزیره لاوان، شش مجروح توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان‌های بندرلنگه و پارسیان اعزام شدند و روند درمان آنها در این مراکز پیگیری شد.

وی درباره وضعیت مجروحان حملات شب گذشته به جزیره قشم نیز اظهار کرد: در این حملات چهار نفر مجروح شدند که به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم منتقل شدند. سه مجروح پس از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، آزمایش‌های لازم و معاینه توسط متخصصان طب اورژانس و سایر متخصصان، با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شدند و یک مجروح در بیمارستان بستری است.

همچنین مدیریت اورژانس پیش‌بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به آخرین وضعیت مجروحان جنایت ارتش تروریستی آمریکا در شهرستان سیریک، اعلام کرد: ۱۹ نفر از مجروحان این حمله جنایت تروریستی آمریکا کودکان کمتر از ۱۰ سال هستند.

19 کودک در بین مجروحان حمله به سیریک

یاسر خوانچه‌مهر در تشریح جزئیات امدادرسانی و وضعیت آسیب‌دیدگان این حمله اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۹ نفر از مجروحان، کودکان زیر ۱۰ سال هستند که از این تعداد، هفت نفر پسر و بقیه دختر هستند.

وی درباره روند درمانی مجروحان بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ نفر از آسیب‌دیدگان در بیمارستان شهرستان میناب بستری و تحت نظر هستند. حال شش نفر از آنها وخیم گزارش شده است و در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) این بیمارستان به سر می‌برند.

وی به سایر حملات شب گذشته در هرمزگان اشاره کرد و گفت: علاوه بر سیریک، در پی حملات دیشب به هرمزگان، شش نفر در جزیره لاوان و چهار نفر در جزیره قشم مجروح شدند که اقدامات درمانی برای آنها انجام شده و حال عمومی این افراد مساعد گزارش شده است.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

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