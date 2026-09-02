برخورد مجلس با متخلفان ماینرهای غیرمجاز

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور)، طرح دو فوریتی مربوط به مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را به تصویب رساند.

به گزارش تابناک؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور)، طرح دو فوریتی مربوط به مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را به تصویب رساند.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، با اعلام این خبر گفت که این طرح شامل الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

وی توضیح داد: این طرح باتوجه به کمبود منابع انرژی و فساد و تخلفات گسترده در حوزه مصرف غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز، یک ضرورت است. طبق آمار کارشناسان هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند. امروز حدود ۱۳هزار مزرعه غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور موجود است و هزاران ماینر غیر مجاز کشف شده است.

گودرزی بیان کرد: به علت نبود قوانین بازدارنده و مجازات متناسب، سوءاستفاده کنندگان در برخی نقاط کشور ترجیح می‌دهند منازل مسکونی را به جای اجاره به استقرار ماینر اختصاص دهند چرا که درآمد‌های بالا کسب می‌کنند که ضرورت دارد دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی قویا به این مهم ورود نمایند.

منبع: ایسنا