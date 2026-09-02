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آغاز معاینات تخصصی ملی‌پوشان ناگویا

جمعی از ملی‌پوشان رشته‌های گلبال، پاراجودو، پارادوومیدانی و بسکتبال با ویلچر، در چارچوب برنامه‌های پزشکی پیش از اعزام، در ایستگاه‌های مختلف تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۹۳
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معاینه پزشکی

به گزارش تابناک؛ در آستانه اعزام به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، جمعی از ملی‌پوشان رشته‌های گلبال، پاراجودو، پارادوومیدانی و بسکتبال با ویلچر با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی، تحت معاینات تخصصی پیش از اعزام قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها به‌منظور بررسی دقیق وضعیت سلامت و تایید آمادگی پزشکی ورزشکاران انجام شد.

فرآیند معاینات ملی‌پوشان به میزبانی کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان انجام گرفت و معاینات سایر ورزشکاران نیز مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

کاروان پارالمپیکی کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا با نام «جان فدای ایران قوی» حضور خواهد یافت و شعار آن «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» انتخاب شده است.

همچنین آنا جهانگرد دانش آموز ۹ ساله و جانباز مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان سرپرست معنوی کاروان معرفی شد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک

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tabnak.ir/005qHB