آغاز معاینات تخصصی ملیپوشان ناگویا
به گزارش تابناک؛ در آستانه اعزام به پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی، جمعی از ملیپوشان رشتههای گلبال، پاراجودو، پارادوومیدانی و بسکتبال با ویلچر با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی، تحت معاینات تخصصی پیش از اعزام قرار گرفتند. این ارزیابیها بهمنظور بررسی دقیق وضعیت سلامت و تایید آمادگی پزشکی ورزشکاران انجام شد.
فرآیند معاینات ملیپوشان به میزبانی کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان انجام گرفت و معاینات سایر ورزشکاران نیز مطابق برنامه پیشبینیشده ادامه خواهد داشت.
کاروان پارالمپیکی کشورمان در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی آیچی ناگویا با نام «جان فدای ایران قوی» حضور خواهد یافت و شعار آن «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» انتخاب شده است.
همچنین آنا جهانگرد دانش آموز ۹ ساله و جانباز مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان سرپرست معنوی کاروان معرفی شد.
پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.
منبع: روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک