جمعی از ملی‌پوشان رشته‌های گلبال، پاراجودو، پارادوومیدانی و بسکتبال با ویلچر، در چارچوب برنامه‌های پزشکی پیش از اعزام، در ایستگاه‌های مختلف تحت معاینات تخصصی قرار گرفتند.

به گزارش تابناک؛ در آستانه اعزام به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، جمعی از ملی‌پوشان رشته‌های گلبال، پاراجودو، پارادوومیدانی و بسکتبال با ویلچر با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی، تحت معاینات تخصصی پیش از اعزام قرار گرفتند. این ارزیابی‌ها به‌منظور بررسی دقیق وضعیت سلامت و تایید آمادگی پزشکی ورزشکاران انجام شد.

فرآیند معاینات ملی‌پوشان به میزبانی کلینیک تخصصی پزشکی ورزشی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان انجام گرفت و معاینات سایر ورزشکاران نیز مطابق برنامه پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت.

کاروان پارالمپیکی کشورمان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا با نام «جان فدای ایران قوی» حضور خواهد یافت و شعار آن «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» انتخاب شده است.

همچنین آنا جهانگرد دانش آموز ۹ ساله و جانباز مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان سرپرست معنوی کاروان معرفی شد.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار در ۱۸ رشته ورزشی به میزبانی ژاپن، در استان آیچی و شهر ناگویا (شهر اصلی میزبانی)، برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک