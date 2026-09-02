قیمت باتری پراید، نصف حقوق یک کارگر

به گزارش تابناک؛بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت باتری خودروی پراید در برخی برندها به رقم سرسام‌آور ۵ تا ۸.۵ میلیون تومان رسیده است؛ هزینه‌ای که بخش بزرگی از حقوق ماهانه یک کارگر را می‌بلعد.

با روند صعودی قیمت قطعات یدکی در ماه‌های اخیر، حالا حتی خرید یک قطعه مصرفی و ساده مثل باتری، به چالشی سنگین و فشاری مضاعف برای معیشت خانوارها تبدیل شده است.

بررسی قیمت‌های بازار نشان می‌دهد باتری مناسب پراید در برخی برند‌ها حدود ۵ تا ۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد.

این در حالی است که حقوق ماهانه یک کارگر را اگر ۱۶ میلیون تومان در نظر بگیریم، خرید یک باتری ۵ میلیون تومانی به معنای هزینه کردن بیش از ۳۱ درصد حقوق یک ماه است.

ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که قیمت باتری به حدود ۸ میلیون تومان برسد. در این حالت، کارگر باید حدود ۵۰ درصد حقوق ماهانه خود را برای تعویض باتری خودرو هزینه کند.

منبع: چندثانیه