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سپاه: ۲ نفتکش متخلف در هرمز منفجر شدند

در اطلاعیه شماره ۸ سپاه آمده است: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و تنبیهات مضاعفی برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را می‌خورند پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۸۵
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اطلاعیه سپاه

به گزارش تابناک، مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهام بخش ملت‌ها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۸ خود اعلام کرد: شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازیها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است.

با این مانورهای سنگدلی، کنترل نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد. ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می سوزند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مین گذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکت‌های دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را می‌خورند و شناورشان را در اختیار دشمن می‌گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. 

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سپاه سپاه پاسداران نفتکش مین انفجار توقیف کشتی کشتی نفتکش تنگه هرمز خبر فوری
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