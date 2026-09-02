هشدار پلیس فتا به تماشاگران بازی دربی
به گزارش تابناک؛ بنا بر اعلام سرهنگ نعمتالله طاهرپور، در پی افزایش تقاضا برای تماشای دیدار پرسپولیس و استقلال، برخی افراد سودجو در فضای مجازی و پلتفرمهای انتشار آگهی، اقدام به فریب هواداران میکنند.
رئیس پلیس فتای اصفهان ضمن هشدار در خصوص قیمتهای غیرواقعی و نجومی بلیتهای عرضه شده در این بسترها، تصریح کرد: «بسیاری از این آگهیها پوششی برای انجام کلاهبرداریهای اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی متقاضیان است.»
سرهنگ طاهرپور تصریح کرد: کلاهبرداران با استفاده از فضای هیجانی حاکم بر مسابقات پرطرفدار، مخاطب را برای خرید فوری تحت فشار قرار میدهند و با وعدههایی مانند «بلیت محدود»، «آخرین فرصت خرید» یا «بلیت جایگاه ویژه»، از متقاضی درخواست واریز وجه میکنند؛ در حالی که پس از دریافت پول، یا بلیتی ارسال نمیشود و یا اطلاعات و بلیت جعلی در اختیار خریدار قرار میگیرد.
رئیس پلیس فتا اصفهان با تأکید بر اینکه هواداران باید بلیت مسابقه را صرفاً از مبادی رسمی و اعلامشده تهیه کنند، گفت: شهروندان نباید به آگهیهای منتشر شده در صفحات ناشناس، شبکههای اجتماعی یا سایتهای آگهی اعتماد کرده و صرفاً بر اساس تصویر بلیت یا ادعای فروشنده اقدام به پرداخت وجه کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر فروشنده برای جلب اعتماد، تصویر کارت ملی، رسید بانکی یا سایر مدارک را ارسال کند، این موارد بهتنهایی دلیلی بر معتبر بودن معامله نیست، زیرا مجرمان سایبری میتوانند از مدارک و تصاویر دیگران نیز برای جلب اعتماد قربانیان استفاده کنند.
رییس پلیس فتا استان اصفهان با تاکید بر اینکه هیجان دربی نباید باعث شود هواداران قربانی کلاهبرداری شوند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری و گزارش کنند و در صورت وقوع کلاهبرداری یا برداشت غیر مجاز، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به پلیس اطلاع دهند.
صد و هفتمین دربی پایتخت، ساعت ۱۹:۳۰ امروز (چهارشنبه) به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.
منبع: ایرنا