قیمت طلا امروز ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

قیمت طلا صعودی شد و هر گرم طلا ۱۸ عیار به ۲۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلانسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱۱۰ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۲۹ (چهار هزار و سیصد و بیست و نه) دلار ارزیابی شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۲ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

آخرین رتبه مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش به ۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.