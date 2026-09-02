قیمت جدید دلار و انواع ارز؛ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵

دلار امروز با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته، به ۲۱۹,۷۲۰ تومان رسید.

قیمت دلار امروز به ۲۱۹,۷۲۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ در بازار امروز قیمت دلارو یورو در مقایسه با روز گذشته صعودی بود.

قیمت دلار امروز

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش، از ۱۵۹۱۴۶ (یکصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و چهل و شش) تومان به ۱۵۹۳۵۵ (یکصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و پنجاه و پنج) تومان رسید.

همچنین قیمت دلار امروز با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۲۱۹,۷۲۰ تومان رسید.



قیمت یورو امروز

یورو حواله‌ای امروز با کاهش، از ۱۸۴۸۷۸ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و هشت) تومان به ۱۸۴۷۲۳ (یکصد و هشتاد و چهار هزار و هفتصد و بیست و سه) تومان رسید.

همچنین قیمت یورو آزاد با افزایش، ۲۵۰,۳۵۰ (دویست و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه) تومان در معامله بود.



آخرین نرخ درهم امارات

درهم حواله با افزایش، از ۴۳۳۳۴ (چهل و سه هزار و سیصد و سی و چهار) تومان به ۴۳۳۹۱ (چهل و سه هزار و سیصد و نود و یک) تومان رسید.

همچنین قیمت درهم امارات در بازار آزاد، با افزایش نسبت به روز گذشته به، ۵۹,۱۶۰ (پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت) تومان رسید.



آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش به ۲۹۱,۹۳۰ (دویست و نود و یک هزار و نهصد و سی) تومان رسید.



آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه با افزایش نسبت به روز گذشته، ۴,۴۸۰ (چهار هزار و چهارصد و هشتاد) تومان نرخ گذاری شد.



قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش به ۱۵۵,۳۴۰ (یکصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد و چهل) تومان رسید.



قیمت دلار استرالیا امروز

دلار استرالیا امروز با افزایش به ۱۵۴,۴۳۰ (یکصد و پنجاه و چهار هزار و چهارصد و سی) تومان رسید.

قیمت دینار عراق امروز

هر دینار عراق امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۱۶۴.۹ تومان نرخ‌گذاری شد.