قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
سکه امامی امروز با روند افزایشی، با قیمت ۲۲۱ میلیون تومان معامله شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۷۴| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افزایش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
مروری بر قیمت های انواع سکه در بازار امروز
قیمت سکه امامی امروز
قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ 221 میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۱۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۶۱ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با افزایش نسبت به روز گذشته، ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.
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