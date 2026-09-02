واکنش قالیباف به حمله وحشیانه دیشب آمریکا
قالیباف در واکنش به حمله اخیر آمریکا در مراسم عروسی کوهستک: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۷۱| |
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به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیسمجلس در واکنش به حملات آمریکاییها علیه مراکز غیرنظامی و شهادت جمعی از هموطنانمان در یک مراسم عروسی در جزیرۀ سیریک، با یادآوری جنایت این کشور در میناب و لامرد، در متنی به زبان انگلیسی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
مدرسه میناب: کودکان قتلعام شدند.
سالن ورزشی لامرد: بچهها سلاخی شدند.
عروسی کوهستک: کودکان همراه با خانوادههایشان کشته شدند.
اگر قدرتی مثل شیطان عمل کند، مثل شیطان هدف انتخاب کند و مثل شیطان بکشد، آن قدرت شیطان است.
اگر همان قدرت، شیطانِ کوچکتری را که دقیقاً همین کارها را میکند حمایت و سپر کند، آنوقت خودش «شیطان بزرگ» است.
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