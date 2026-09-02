شهادت ۴ نفر از رزمندگان هوافضا در کرمانشاه

به گزارش تابناک؛ چهار نفر از رزمندگان جان‌برکف هوافضای سپاه استان کرمانشاه در جریان حمله دشمن آمریکایی به شهادت رسیدند.

شهید رضا محمدی یکی از رزمندگانی است که در این حمله به درجه رفیع شهادت نائل شد.

به گزارش تابناک؛ شهید شهرام جعفری، شهید علیرضا شکیبا و شهید جعفر کهریزی از دیگر رزمندگان هوافضای سپاه استان کرمانشاه هستند که در این حمله به شهادت رسیدند.

روابط عمومی سپاه استان، ضمن اعلام این خبر، یاد و خاطره این رزمندگان شهید را گرامی داشته و بر ادامه مسیر آنان در دفاع از کشور تأکید کرده است.

منبع: روابط عمومی سپاه کرمانشاه