هیچ حادثه‌ امنیتی در شیراز رخ نداده است/ ماجرای خبرسازی چیست؟

بر اساس پی‌گیری‌های خبری، هیچ اقدام ضدامنیتی علیه مردم شیراز صورت نگرفته و خبر منتشرشده در این باره تکذیب شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در پی شایعه منتشرشده توسط برخی از صفحات مجازی و رسانه‌ها مبنی بر اقدام ضدامنیتی در شیراز، یک مقام مسئول در استان فارس تأکید کرد: هیچ اقدام ضدامنیتی علیه مردم در شیراز صورت نگرفته است.

رسانه‌های محلی از همان زمان انتشار خبر، پی‌گیری آن را در دستور کار قرار دادند تا این‌که سایت شیرازه لحظاتی پس از انتشار خبر مربوطه، به نقل از یک مقام مسئول، هرگونه حمله امنیتی به مردم در شهر شیراز و استان فارس را تکذیب کرد.

این مقام مسئول از مردم خواست اخبار خود را از شبکه‌های رسمی اطلاع‌رسانی دریافت کنند.

این مقام مسئول در استان فارس، خبر منتشرشده در تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پیرامون حمله خودرویی عامدانه به یک تجمع در شهرک گلستان شیراز را مربوط به خردادماه دانست و گفت: متأسفانه یکی از کانال‌های مجازی با انتشار عکسی قدیمی و تغییر نام بانوی شیرازی، «شهیده معصومه سهامی، که در تاریخ ۲۰ خردادماه امسال به شهادت رسید»، این خبر را بازنشر داده است؛ این بانوی شیرازی در همان زمان و در حین حضور در تجمعات مردمی دفاع از انقلاب و نظام، بر اثر تصادف با خودرو کشته شده بود. وی افزود: تذکرات لازم به مدیران این کانال داده خواهد شد.

وی هم‌زمانی انتشار این خبر جعلی و حادثه دلخراش بلوار وکیل‌آباد مشهد را سبب گسترش فوری این شایعه دانست و تأکید کرد: این قبیل اخبار نمی‌تواند اراده مردم مبعوث‌شده شیراز را که بیش از ۱۹۰ شب است در خیابان‌ها به دفاع از نظام و انقلاب برخاسته‌اند، متزلزل کند.