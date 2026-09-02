در پاسخ به حملات دیشب آمریکا به سیریک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز حملات موشکی گسترده‌ای را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز کردند.

حمله موشکی سپاه و ارتش به پایگاه‌های آمریکا

به گزارش تابناک؛ در پاسخ به حملات دیشب آمریکا به سیریک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز حملات موشکی گسترده‌ای را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز کردند. این عملیات ضربه‌ای سنگین به نیروهای متجاوز تلقی می‌شود.