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حمله موشکی سپاه و ارتش به پایگاه‌های آمریکا

در پاسخ به حملات دیشب آمریکا به سیریک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز حملات موشکی گسترده‌ای را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز کردند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۶۳
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1750 بازدید
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۱
سپاه و ارتش

به گزارش تابناک؛ در پاسخ به حملات دیشب آمریکا به سیریک؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز حملات موشکی گسترده‌ای را به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز کردند. این عملیات ضربه‌ای سنگین به نیروهای متجاوز تلقی می‌شود.  

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
6
16
پاسخ
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