اسامی شهدای حمله به مراسم عروسی در سیریک

۶۸ نفر نیز در بیمارستان‌های میناب و سیریک و درمانگاه بخش بمانی خدمات امدادی دریافت کرده‌اند که حدود ۵۰ نفر از آنان همچنان در بیمارستان هستند و کار مداوای آنان در جریان است.

روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیه‌ای اسامی شهدای حمله تروریستی شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک را اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ استانداری هرمزگان اسامی چهار شهید حمله وحشیانه سه شنبه شب دشمن امریکایی به شهرستان سیریک را «امیرعلی کریمی» چهار ساله، «محمد ملاحی» ۱۶ ساله، «کلثوم ملاحی نژندنیا» ۴۳ ساله و «زرخاتون طاهری» ۵۰ ساله اعلام کرد.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت.

یک کودک در میان شهدا

در این حمله ناجوانمردانه تاکنون چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

شهرستان بندری سیریک در ۲۰۳ کیلومتری‌ بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد و باتوجه به موقعیت جغرافیایی آن باتوجه به اینکه هم در دهانه تنگه هرمز قرار دارد و هم به دریای مَکُران (عمان) مشرف است، اهمیت قابل توجهی دارد.

منبع: ایرنا