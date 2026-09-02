علی صالحی درباره پرونده‌های مربوط به ارز اظهار کرد: برخی از این پرونده‌ها به ضابطان در جهت اجرای دستورات قضایی ارجاع شده است.

دادستان تهران از تشکیل ۸۳۲ پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و بازداشت ۴۴ نفر خبر داد و گفت: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیری‌ها، حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

به گزارش تابناک؛ علی صالحی روز چهارشنبه درباره پرونده‌های مربوط به ارز، اظهار کرد: تعدادی از این پرونده‌ها به ضابطان در جهت اجرای دستورات قضایی ارجاع شده است.

وی افزود: در ۴۷ پرونده تفهیم اتهام و قرار تأمین متناسب صادر که منتهی به بازداشت ۴۴ نفر شامل ۲۵ مدیرعامل شرکت و ۱۹ نفر از ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی شده است.

صالحی ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد از تعهدات ارزی شرکت‌ها رفع و شرکت‌ها بالغ بر ۲ میلیارد یورو از تعهدات خویش را ایفا کردند.

دادستان تهران اضافه کرد: ۲۳ شرکت به صورت کامل تعهدات خود را ایفا کردند و سایر شرکت‌ها بخشی از تعهدات خود را رفع کرده‌اند.

وی افزود: تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این تعداد ۲۶ فقره منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

صالحی تصریح کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۸ و نیم میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.

دادستان تهران در ادامه اظهار کرد: درخصوص سایر پرونده‌ها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران بوده‌اند، دستورات قضایی لازم به منظور احضار و جلب آنها صادر و متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران بودند، نیابت قضایی جهت انجام دستورات قضایی اعم از احضار و جلب ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی و ایادی دخیل در این موضوع صادر و به شهرستان‌های مربوطه ارسال شده است.

وی افزود: نظارت بر این پرونده‌ها به صورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی در حال انجام است.

هشدار دادستان تهران به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند

صالحی تصریح کرد: همه اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند در اسرع وقت نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام کنند در غیر این صورت مورد برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.

اخطار دادستان تهران به اجاره‌دهندگان کارت‌های بازرگانی

دادستان تهران به افرادی که کارت‌های بازرگانی خود را اجاره داده و در اختیار سایرین می‌گذارند هشدار داد و گفت: دارندگان کارت‌های بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر صورت اعم از اجاره یا سایر موارد در تخلف ارتکابی آن شخص شریک جرم و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه