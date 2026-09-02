خبر حذف یکی از شارژهای ماهانه تکذیب شد؛ شارژ ۵ شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است.

معاون وزیر رفاه اعلام کرد: زمان‌بندی شارژ کالابرگ از این پس به جای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، در تاریخ‌های ۵، ۱۵ و ۲۵ ماه انجام می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: شایعۀ حذف یکی از شارژهای ماهانه تکذیب شد؛ شارژ ۵ شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است.

گفتنی است؛ همۀ دهک‌های درآمدی در سه نوبت ماهانه، شارژ خود را دریافت خواهند کرد.

منبع: فارس