تکذیب حذف شارژ کالابرگ؛ زمانبندی جدید اعلام شد
خبر حذف یکی از شارژهای ماهانه تکذیب شد؛ شارژ ۵ شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۶| |
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معاون وزیر رفاه اعلام کرد: زمانبندی شارژ کالابرگ از این پس به جای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه، در تاریخهای ۵، ۱۵ و ۲۵ ماه انجام میشود.
وی در ادامه یادآور شد: شایعۀ حذف یکی از شارژهای ماهانه تکذیب شد؛ شارژ ۵ شهریور مربوط به مردادماه بوده و هیچ گروهی حذف نشده است.
گفتنی است؛ همۀ دهکهای درآمدی در سه نوبت ماهانه، شارژ خود را دریافت خواهند کرد.
منبع: فارس
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