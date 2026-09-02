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پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک
پنج ویدیو از لحظات حمله دشمن آمریکایی به محل برگزاری مراسم عروسی در بندر کوهستک سیریک و تصاویری از محل عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که هدف حمله آمریکا قرار گرفت را میبینید.
گزارش خطا
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چندساعت بعد از این حرفها و لحن التماس گونه پزشکیان برای بازگشت آمریکا به تفاهم اسلام آباد که پزشکیان گفت: | آمریکا به تفاهم اسلامآباد بازگردد، جمهوری اسلامی هم عمل متقابل میکند|، آمریکا به چند شهر در جنوب ایران حمله کرد و گفته حملات امشب ما علیه ایران به بیش از ۱۰۰ مورد خواهد رسید!
سگ زرد هم گفت: |توافق با ایرانیها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد|
✍️هر موقع حرف از مذاکره و تفاهم زدید، یه بخشی از ایران آسیب دید!
سگ زرد هم گفت: |توافق با ایرانیها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد|
✍️هر موقع حرف از مذاکره و تفاهم زدید، یه بخشی از ایران آسیب دید!
اینکه ما منتظر باشیم که دشمن بزند بعدش ما هم دوتا بزنیم فایده نداره ممکنه این درگیری 10 سال هم طول بکشه این غده رو باید از ریشه کند اگر نیروهای دفاعی ما کم هستند بسم الله آقا حکم بفرمایند ما خودکار هایمان را تبدیل به موشک می کنیم یااینکه سریعا از MPT خارج بشیم و تست اتمی خودمان را انجام بدهیم
مردم عزیز جنوب، این چند شب را سعی کنید تجمع خانوادگی کمتر داشته باشید تا شرارتهای آمریکای جنایتکار رفع شود