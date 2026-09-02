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کد خبر:۱۳۹۲۵۵۵
کد خبر:۱۳۹۲۵۵۵
8518 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک

پنج ویدیو از لحظات حمله دشمن آمریکایی به محل برگزاری مراسم عروسی در بندر کوهستک سیریک و تصاویری از محل عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که هدف حمله آمریکا قرار گرفت را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران سیریک ویدیو جنگ ایران و آمریکا مراسم عروسی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
14
23
پاسخ
چندساعت بعد از این حرف‌ها و لحن التماس گونه پزشکیان برای بازگشت آمریکا به تفاهم اسلام آباد که پزشکیان گفت: | آمریکا به تفاهم اسلام‌آباد بازگردد، جمهوری اسلامی هم عمل متقابل میکند|، آمریکا به چند شهر در جنوب ایران حمله کرد و گفته حملات امشب ما علیه ایران به بیش از ۱۰۰ مورد خواهد رسید!
سگ زرد هم گفت: |توافق با ایرانی‌ها ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد|

✍️هر موقع حرف از مذاکره و تفاهم زدید، یه بخشی از ایران آسیب دید!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
14
28
پاسخ
د سگ زرد هارتر می شود. انشالله بازدارندگی نهایی و شکست کامل دشمن
سرباز گمنام
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
15
20
پاسخ
اینکه ما منتظر باشیم که دشمن بزند بعدش ما هم دوتا بزنیم فایده نداره ممکنه این درگیری 10 سال هم طول بکشه این غده رو باید از ریشه کند اگر نیروهای دفاعی ما کم هستند بسم الله آقا حکم بفرمایند ما خودکار هایمان را تبدیل به موشک می کنیم یااینکه سریعا از MPT خارج بشیم و تست اتمی خودمان را انجام بدهیم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
3
25
پاسخ
ای خدا !
دلمون ریش شد
خدا به فریاد عزاداران برسه !
عروسی آخه ؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
4
12
پاسخ
مردم عزیز جنوب، این چند شب را سعی کنید تجمع خانوادگی کمتر داشته باشید تا شرارتهای آمریکای جنایتکار رفع شود
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
3
7
پاسخ
کلا هرجا حمعیت باشه شیاطین خونخوار آمریکا وسوسه میشن میزنن چه مدرسه باشه چه عروسی چه حتی مهد کودک تو افغانستان و عراق هم یادمون هر هفته یه مراسم عروسی رو میزدن.
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