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حملات ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین وامارات

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در امارات و بحرین را مورد تهاجم پهپادهای انهدامی خود، قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۴
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بیانیه ارتش

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در امارات و بحرین را مورد تهاجم پهپادهای انهدامی خود، قرار داد.

به گزارش تابناک؛ در سی‌امین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، از بامداد امروز، ده‌ها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانه‌های راداری و محل‌ استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه‌های الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند.

همچنین، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی آمریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده می‌کند.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت جنگی و آشکار کننده ماهیّت پلید «حقوق بشر آمریکایی»است و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش به این جنایات دامنه دار و گسترده خواهد بود.

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