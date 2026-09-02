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کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۳
بازدید: ۵۱۵
نظرات: ۱

عکس: دیدار تیم های شمس آذر قزوین و تراکتورسازی تبریز

در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های شمس آذر قزوین و تراکتور تبریز، سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی شمس آذر قزوین تراکتورسازی تبریز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
چه عکس های قشنگی گذاشتید
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