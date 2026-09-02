عکس: دیدار تیم های شمس آذر قزوین و تراکتورسازی تبریز

در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های شمس آذر قزوین و تراکتور تبریز، سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.