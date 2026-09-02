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بیانیه 7 سپاه

سورپرایز سپاه برای امریکا در کویت

قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادها به آتش کشیده و تعدادی از عناصر دشمن به هلاکت و تعدادی از پهپادها منهدم شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۲
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2854 بازدید
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بیانیه سپاه

 سپاه از حمله موشکی و پهپادی به پایگاه علی‌السالم کویت و انهدام شماری پهپاد خبر داد.

به گزارش تابناک؛  سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 7 اعلام کرد: قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادها به آتش کشیده و تعدادی از عناصر دشمن به هلاکت و تعدادی از پهپادها منهدم شدند.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

مردم شریف و کریم کویت؛
شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به 70 نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و 4 نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.

در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی - پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.

سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.

مردم شریف کویت؛
شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب می دانید. آنچه برای ما دردآور و نگران کننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودک کش و تروریست آمریکاست.

این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار آمریکایی است. به امید نابودی سلطه آمریکا و رژیم سفاک صهیونی و آزادی و استقلال مردم شریف کویت از اشغالگران متجاوز.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
منبع: روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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سپاه بیانیه قرارگاه علی السالم کویت پایگاه های آمریکا حمله ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
عبدالله اکبری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
3
8
پاسخ
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