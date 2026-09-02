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کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۱
بازدید: ۸۷۷۷
نظرات: ۴

عکس: ناو زنگ‌زده آبراهام لینکلن در پاتایا

ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» که در کانون انتقادات گسترده به‌دلیل شرایط دشوار زیستی و بحران سلامت روان خدمه قرار داشت، سرانجام پس از یک استقرار طولانی ۲۷۰ روزه در غرب آسیا و شرکت در جنگ علیه ایران، در سواحل تایلند پهلو گرفت. ورود این ناو به بندر «لاЕМ چابانگ» در حالی انجام شد که گزارش‌های متعددی از تلاش برای خودکشی و فرسودگی روانی میان ۵ هزار سرنشین این کشتی منتشر شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آبراهام لینکلن سواحل تایلند ناو هواپیمابر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۱۱
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۱۱
ناشناس
Canada
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
الان بهترین فرصت برای انتقامگیری از ناو مذکوره.
پاسخ
14
11
آباد
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
الان وقت انتقام شهدای دناست.دشمن را باید تعقیب کرد که به تجدید قوا نرود
پاسخ
8
7
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۷
این آبراهام لینکلنه؟؟؟! چقدر آهن قراضه و کهنه هست. 😂😂😂😂😂😂😂😂
پاسخ
11
8
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
این جنین خواران کودک آزار گاوچران را در حالی که در بانکوک مشغول کثافت کاری هستند باید یکی یکی هلاک کرد الان وقت چنین کاری است نباید گذاشت این یانکیهای بعل پرست اپستینی تجدید قوا کنند
پاسخ
7
6