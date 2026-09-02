عکس: «آبراهام لینکلن» در سواحل تایلند پهلو گرفت

ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» که در کانون انتقادات گسترده به‌دلیل شرایط دشوار زیستی و بحران سلامت روان خدمه قرار داشت، سرانجام پس از یک استقرار طولانی ۲۷۰ روزه در غرب آسیا و شرکت در جنگ علیه ایران، در سواحل تایلند پهلو گرفت. ورود این ناو به بندر «لاЕМ چابانگ» در حالی انجام شد که گزارش‌های متعددی از تلاش برای خودکشی و فرسودگی روانی میان ۵ هزار سرنشین این کشتی منتشر شده است.