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کد خبر: ۱۳۹۲۵۵۱
بازدید: ۱۹۹۳
نظرات: ۱

عکس: «آبراهام لینکلن» در سواحل تایلند پهلو گرفت

ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» که در کانون انتقادات گسترده به‌دلیل شرایط دشوار زیستی و بحران سلامت روان خدمه قرار داشت، سرانجام پس از یک استقرار طولانی ۲۷۰ روزه در غرب آسیا و شرکت در جنگ علیه ایران، در سواحل تایلند پهلو گرفت. ورود این ناو به بندر «لاЕМ چابانگ» در حالی انجام شد که گزارش‌های متعددی از تلاش برای خودکشی و فرسودگی روانی میان ۵ هزار سرنشین این کشتی منتشر شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل آبراهام لینکلن سواحل تایلند ناو هواپیمابر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۳
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
Canada
۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۰
الان بهترین فرصت برای انتقامگیری از ناو مذکوره.
پاسخ
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