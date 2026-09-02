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ضرب‌الاجل قاطعانه سپاه به کشورهای عربی

معاون سیاسی سپاه با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی، اعلام کرد که این کشورها یا باید با بیرون راندن آمریکا از خاک خود مواجه شوند و یا آماده دریافت پاسخی کوبنده باشند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۴۹
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سردار جوانی

سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پیامی خطاب به کشورهای عربی، بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و بازپس‌گیری پایگاه‌های نظامی تأکید کرد. 

به گزارش تابناک؛ وی خطاب به کشورهای عربی اعلام کرد: بهتر است آمریکایی‌ها را از کشورهای خود بیرون کنید و پایگاه‌ها را پس بگیرید. در غیر این صورت، نیروهای مسلح ایران ثابت کرده‌اند از هر نقطه‌ای در کویت، بحرین، اردن یا هر کشوری که به ایران تهاجم شود، با پاسخ‌های قاطع و کوبنده مواجه خواهند شد.
منبع: تسنیم


 

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سردار جوانی معاون سیاسی سپاه کشورهای عربی سپاه پاسداران پایگاه های آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
6
12
پاسخ
حرف حسابی که شاید باید زودتر گفته می شد. دلم از این حرف آرام شد. در خون جوانان ما که دارند پر پر می شوند همه این کشورهای منافق شریکند.
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