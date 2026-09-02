معاون سیاسی سپاه با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی، اعلام کرد که این کشورها یا باید با بیرون راندن آمریکا از خاک خود مواجه شوند و یا آماده دریافت پاسخی کوبنده باشند.

سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در پیامی خطاب به کشورهای عربی، بر ضرورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و بازپس‌گیری پایگاه‌های نظامی تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ وی خطاب به کشورهای عربی اعلام کرد: بهتر است آمریکایی‌ها را از کشورهای خود بیرون کنید و پایگاه‌ها را پس بگیرید. در غیر این صورت، نیروهای مسلح ایران ثابت کرده‌اند از هر نقطه‌ای در کویت، بحرین، اردن یا هر کشوری که به ایران تهاجم شود، با پاسخ‌های قاطع و کوبنده مواجه خواهند شد.

منبع: تسنیم



