عکس: سفر شی جینپینگ به قاهره
سفر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین به مصر، در ظاهر فرصتی برای تقویت روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان دو کشور است؛ اما در پس این دیدار، رقابتی راهبردی نهفته است. پکن در تلاش است تا با ایجاد پیوندهای عمیق با یکی از متحدان کلیدی واشنگتن، نفوذ خود را در خاورمیانه که در حال تغییرات سریع است گسترش دهد و خود را به عنوان نیرویی ثباتبخش در برابر سیاستهای نظامیگرایانه آمریکا معرفی کند.
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برچسبها:عکس بین الملل شی جین پینگ رئیس جمهور چین مصر
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