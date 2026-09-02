رئیس جمهور به تهران بازگشت+عکس

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از سفر دو روزه به قرقیزستان وارد تهران شد.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور که برای شرکت و سخنرانی در اجلاس شانگهای به قرقیزستان رفته بود، بامداد امروز وارد تهران شد.

پزشکیان در این سفر با روسای قرقیزستان، روسیه، پاکستان، چین، تاجیکستان، هند، آذربایجان و دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد.

وی هم‌چنین در دو اجلاس شانگهای و شانگهای‌پلاس سخنرانی داشت و اسناد رسمی نشست را امضا کرد.

منبع: تسنیم