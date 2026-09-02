رئیس پلیس راهور خراسان‌رضوی: این حادثه زمانی رخ داد که یک دستگاه خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیل‌آباد با سرعت نسبتاً بالا و غیرمطمئن در حال حرکت بود.

رئیس پلیس راهور خراسان‌رضوی در توضیح این رخداد اظهار داشت: این حادثه زمانی رخ داد که یک دستگاه خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیل‌آباد با سرعت نسبتاً بالا و غیرمطمئن در حال حرکت بود.

به گزارش تابناک؛ «سرهنگ موسی آبادی» جزئیات حادثه رانندگی بلوار وکیل آباد مشهد را تشریح کرد و گفت: « امشب یک دستگاه سواری خودروی هیوندا در مسیر غرب به شرق بلوار وکیل آباد با سرعت نسبتا بالا و غیرمطمئن در حال عبور بود که با یک خودروی چانگان که در مسیر موازی آن حرکت می‌کرد، برخورد کرد.

در پی این برخورد تعادل خودرو بر هم خورده و با جمعیتی که در حمایت از نظام و و نیروهای مسلح در حاشیه خیابان حضور داشتند، برخورد می کند.

بنابر بررسی های اولیه مشخص شد که راننده حالت عادی نداشته و پس از برخورد با بشکه ها و علائم ترافیکی، با جمعیت برخورد می کند و در نتیجه این حادثه تعدادی از شهروندان فوت می‌کنند و برخی نیز مصدوم می شوند.»

منبع: تسنیم