دکل مخابراتی در هرمزگان بعد از حملات آمریکا

به گزارش تابناک؛ آمریکا در حملهٔ وحشیانه به خاک کشورمان منطقهٔ مسکونی کوهستک را مورد حمله قرار داده است.

بنا بر این گزارش؛ در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی در بخش‌هایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکل‌ها و سایت‌های مخابراتی و اینترنتی هم خساراتی وارد شد.

در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیم‌های اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.

گفتنی است این دکل در منطقه مسکونی واقع شده بود.