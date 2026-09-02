دکل مخابراتی در هرمزگان بعد از حملات آمریکا
وضعیت دکل مخابراتی کوهستک سیریک هرمزگان بعد از حملات آمریکا
کد خبر: ۱۳۹۲۵۴۱| |
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به گزارش تابناک؛ آمریکا در حملهٔ وحشیانه به خاک کشورمان منطقهٔ مسکونی کوهستک را مورد حمله قرار داده است.
بنا بر این گزارش؛ در جریان حملات آمریکا به مناطق غیرنظامی و زیرساختهای خدماتی در بخشهایی از مناطق جنوبی کشور از جمله کوهستک در سیریک، به تعدادی از دکلها و سایتهای مخابراتی و اینترنتی هم خساراتی وارد شد.
در همین راستا و علیرغم تداوم حملات دشمن، عملیات تیمهای اضطراری برای رفع مشکلات پیش آمده و وصل مجدد شبکه مخابرات و اینترنت درحال انجام است.
گفتنی است این دکل در منطقه مسکونی واقع شده بود.
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