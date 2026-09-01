برگزاری نخستین جلسه مجمع نمایندگان ملت مبعوث
به گزارش تابناک به نقل از دبیرخانه هیات اجرایی مجمع نمایندگان ملت مبعوث، نخستین جلسه "مجمع عمومی" این تشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایام هفته وحدت برنامه ریزی و روز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.
این جلسه مجمع عمومی با مشارکت ۷۳ درصد اعضای مجمع تاکنون یعنی ۱۲۴ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد که باتوجه به شرایط خاص برگزاری جلسات صحن علنی مجلس و پراکندگی حضور نمایندگان در کشور، رایگیری به صورت الکترونیکی انجام شد و اساسنامه مجمع نیز به تصویب صد در صدی حاضران رسید.
همچنین باتوجه به اساسنامه مصوب که تعداد اعضای شورای مرکزی را عدد فرد بزرگتر یا مساوی یک پنجم اعضای مجمع میداند، تعداد ۲۵ نفر به عنوان شورای مرکزی از بین ۳۹ داوطلب انتخاب شدند که اسامی آنها به ترتیب حروف الفبا به این شرح است:
نادرقلی ابراهیمی
روحاله ایزدخواه
احمد آریائینژاد
حجتالاسلام مرتضی آقاطهرانی
امیرحسین بانکیپور
رسول بخشیدستجردی
حجتالاسلام نصراله پژمانفر
رضا تقیپور انوری
حسینعلی حاجیدلیگانی
علی خضریان
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری
احمد راستینه هفشجانی
حجتالاسلام قاسم روانبخش
حجتالاسلام علیرضا سلیمی
مالک شریعتینیاسر
مصطفی طاهری
میثم ظهوریان ابوترابی
عباس گودرزی
زهرهسادات لاجوردی
روحاله متفکرآزاد
فاطمه محمدبیگی
سیدمرتضی محمودی
علیاصغر نخعیراد
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی
حامد یزدیان