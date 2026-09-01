به گزارش تابناک روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳ اعلام کرد:

ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛ تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.

ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.

حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.

رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.

گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.