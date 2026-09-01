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سپاه: حملات دشمن قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند

سپاه در اطلاعیه‌ای جدید اعلام کرد: حملات از سر استیصال دشمن قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۲۷
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سپاه

به گزارش تابناک روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳ اعلام کرد:

ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛ تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.

 ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.

حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.

رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند. 

گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

اطلاعیه

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سپاه اطلاعیه آمریکا حمله قشم تنگه هرمز
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