حمله دشمن به مناطق مسکونی و غیر نظامی + آمار شهدا

به گزارش تابناک، معاون امنیتی استاندار هرمزگان گفت: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.

این‌ حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است و بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شده‌اند.

یک مراسم عروسی هدف ترکش های حمله وحشیانه دشمن آمریکایی

همچنین، یک مراسم عروسی در این منطقه هدف ترکش های حمله وحشیانه دشمن آمریکایی قرار گرفت.

دو شهید و ۲۰ زخمی در حمله آمریکا به مراسم عروسی

در حمله به مراسم عروسی در هرمزگان، تاکنون دو نفر شهید و تعدادی مجروح شدند.

احمد نفیسی معاون سیاسی و امنیتی استان هرمزگان اعلام کرد: در حمله به یک مراسم عروسی در کوهستک سیریک دو نفر شهید و تعدادی از افراد نیز مجروح شدند.

مدیرکل هلال احمر هرمزگان هم به فارس گفت: تاکنون حدود ۲۰ نفر از مجروحان نیز از خانه مورد اصابت قرار گرفته، به مراکز امدادی منتقل شده اند.

واحدهای امدادی همچنان در منطقه در حال خدمات امدادی هستند.