مهندس دهناد با حفظ سمت رئیس هیئتمدیره مبیننت شد
به گزارش تابناک به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت مبیننت، مراسم تودیع و تکریم مهدی غیناقی و معارفه سید اسدالله دهناد به عنوان رئیس هیئتمدیره شرکت ارتباطات مبیننت، ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل برج همراه اول برگزار شد.
ترسیم افق جدید با همافزایی مخابرات، همراه اول و مبیننت
سید اسدالله دهناد که از مدیران باسابقه و صاحبنظر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به شمار میرود، به عنوان نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) معرفی و با تصویب اعضای هیئتمدیره مبیننت، در حالی که همچنان مسئولیت نایبرئیسی هیئتمدیره شرکت مخابرات ایران را بر عهده دارد، ریاست هیئتمدیره مبیننت را نیز عهدهدار شد.
این مراسم با حضور علی بقایی، رئیس هیئتمدیره، اژدر اژدری، معاون راهبردی و فتحالله زرگر دبیر هیئتمدیره همراه اول، رضا خلیلی، مدیرعامل مبیننت و اعضای هیئتمدیره این شرکت برگزار شد.
علی بقایی در این مراسم با اشاره به سوابق مدیریتی و شناخت گسترده دهناد از صنعت ارتباطات کشور گفت: «مهندس دهناد از مدیران ارشد و شناختهشده صنعت تلکام است که مسیر مدیریتی خود را در بخشهای مختلف صنعت مخابرات طی کرده و از ظرفیتها، توانمندیها و مسائل این حوزه شناختی جامع دارد.»
وی افزود: «این انتخاب با هدف تقویت همگرایی و توسعه تعاملات تجاری میان شرکت مخابرات ایران، همراه اول و مبیننت صورت گرفته است و امیدواریم همکاری و همافزایی میان این سه مجموعه، زمینهساز استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود و خلق فرصتهای جدید در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باشد.»
سه محور راهبردی برای آینده مبیننت
دهناد، رئیس جدید هیئتمدیره مبیننت، نیز با اشاره به ظرفیت مدیریتی و تخصصی این شرکت، آینده مبیننت را نیازمند نگاهی فراتر از مأموریتهای سنتی دانست و گفت: «ترکیب هیئتمدیره مبیننت از مدیران باتجربه و صاحبنظر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است؛ مدیرانی که دانش، تجربه و شناخت آنها از بازار و فناوری میتواند نقش مؤثری در پیشبرد مأموریتها و تحقق اهداف راهبردی شرکت داشته باشد.»
وی افزود: «به اعتقاد من، امروز زمان آن رسیده است که مأموریت و جایگاه مبیننت را متناسب با آینده صنعت ارتباطات و نیازهای پیشروی کشور، یک گام فراتر تعریف کنیم. صنعت ارتباطات با سرعت در حال تغییر است و شرکتهایی موفق خواهند بود که بتوانند ظرفیتهای خود را با نیازهای جدید بازار، تحول فناوری و انتظارات مشتریان همسو کنند.»
رئیس جدید هیئتمدیره مبیننت با تشریح محورهای اصلی راهبرد این شرکت ادامه داد: «در ادامه مسیر رشد و توسعه مبیننت، سه محور اصلی به عنوان اولویتهای راهبردی شرکت تعریف میشود؛ نخست، توسعه اینترنت ثابت بیسیم برای خانوارها؛ دوم، ارائه ارتباطات امن، پایدار و هوشمند به سازمانها و صنایع؛ و سوم، توسعه ظرفیتها در حوزه زیرساختهای ابری، مراکز داده و اینترنت اشیا.»
دهناد تأکید کرد: «این سه حوزه میتوانند افق جدیدی را پیشروی مبیننت قرار دهند و شرکت را از یک ارائهدهنده صرف خدمات ارتباطی، به مجموعهای فعالتر و اثرگذارتر در زنجیره خدمات دیجیتال و زیرساختی کشور تبدیل کنند.»
از همافزایی ظرفیتها تا ارائه یک سبد جامع خدمات
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده شرکت مخابرات ایران، همراه اول و مبیننت گفت: «امروز در مجموعه گروه، ظرفیتهای ارزشمندی در اختیار داریم. بزرگترین ظرفیت اینترنت ثابت و شبکه فیبر نوری کشور در شرکت مخابرات ایران، بزرگترین ظرفیت اینترنت سیار کشور در همراه اول و توانمندیهای مبیننت در حوزه اینترنت بیسیم، راهکارهای سازمانی و خدمات دیجیتال، مجموعهای کمنظیر از ظرفیتهای ارتباطی و فناوری را در کنار یکدیگر قرار داده است.»
رئیس هیئتمدیره مبیننت افزود: «اگر این ظرفیتها با یک نگاه مشترک و رویکردی همافزا بهکار گرفته شوند، میتوان مسیر رشد و توسعه هر سه مجموعه را با سرعت و اثربخشی بیشتری پیش برد. همافزایی میان ظرفیتهای شبکهای، کانالهای فروش، تجربه مشتری و توانمندیهای تخصصی شرکتها، علاوه بر کاهش هزینهها، از سرمایهگذاریهای موازی و تکراری جلوگیری میکند و در نهایت میتواند به ارائه خدمات بهتر و جامعتر به مشتریان منجر شود.»
دهناد با تأکید بر ضرورت تمرکز تخصصی شرکتهای گروه گفت: «تحقق واقعی همافزایی زمانی ممکن خواهد شد که هر یک از شرکتها بر حوزههایی تمرکز کنند که در آن دارای مزیت رقابتی، تخصص و توانمندی بیشتری هستند و در عین حال، برای پاسخ به نیازهای تخصصی خود از ظرفیت دیگر شرکتهای گروه بهرهمند شوند.»
وی ادامه داد: «هدف نهایی باید این باشد که بتوانیم مجموعه ظرفیتها و قابلیتهای موجود در گروه را بهصورت یکپارچه و در قالب یک سبد جامع خدمات به مشتریان ارائه کنیم. چنین رویکردی میتواند حضور ما در بازار را مؤثرتر کند، تجربه بهتری برای مشتریان رقم بزند و فرصتهای بزرگتری را پیشروی مجموعه قرار دهد.»
فرصت تازه برای همکاری سه ضلع صنعت ارتباطات
رضا خلیلی، مدیرعامل مبیننت نیز در این مراسم با تبریک انتخاب سید اسدالله دهناد به عنوان رئیس هیئتمدیره این شرکت و قدردانی از تلاشهای ارزشمند مهدی غیناقی در دوره خدمت ایشان در شرکت مبیننت گفت: «برای مبیننت افتخار بزرگی است که مدیری باتجربه و توانمند همچون مهندس دهناد ریاست هیئتمدیره شرکت را بر عهده گرفته است.»
وی افزود: «با توجه به سوابق مدیریتی و تجارب گرانبهای ایشان در بدنه شرکت مخابرات ایران و همراه اول، میتوان انتظار داشت فرصتهای بیشتری برای همکاری، تعامل و همافزایی میان شرکت مخابرات ایران، همراه اول و مبیننت ایجاد شود.»
همچنین در این مراسم از زحمات و اقدامات شایسته مهدی غیناقی طی سالهای خدمت ایشان تکریم به عمل آمد. غیناقی در دوره شش ساله خدمت خود در این جایگاه، به توسعه و ارائه سرویسهای اینترنت اشیا (IoT)، گسترش راهکارهای سازمانی و ارتقای جایگاه این شرکت در حوزه هوشمندسازی صنایع، معادن و کسبوکارها، همچنین توسعه و پیادهسازی پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسبوکارها در مبیننت کمک شایانی کرد.
انتخاب سید اسدالله دهناد به عنوان رئیس هیئتمدیره مبیننت را میتوان گامی در مسیر تقویت هماهنگی میان ظرفیتهای شرکت مخابرات ایران، همراه اول و مبیننت دانست؛ رویکردی که با تمرکز بر توسعه خدمات ارتباطی و دیجیتال، جلوگیری از موازیکاری و بهرهگیری مشترک از زیرساختها و توانمندیهای تخصصی، میتواند زمینه حضور مؤثرتر این مجموعهها در بازار ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم کند.