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پیام مهم فرمانده سپاه به فرمانده نیروی پدافند ارتش

فرمانده کل سپاه تأکید کرد: هماهنگی نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه معادلات دشمن را بیش از پیش بر هم می‌زند.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۲۰
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احمد وحیدی

قه گزارش تابناک، سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه در پیامی به سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده نیروی پدافند ارتش، یاد و خاطره جانفشانی نیروهای پدافند ارتش را گرامی داشت.

در این پیام آمده است:

برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی

 فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

 دهم شهریور ماه  یادآور جانفشانی‌ مدافعان حریم آسمان این مرز و بوم و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مجاهدت‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در حراست از کیان اسلامی است .

 اینجانب ، ضمن تبریک صمیمانه این روز فرخنده به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مسئولان و کارکنان غیور و ولایتمدار آن نیرو، بر این باور هستم آنچه امروز از توانمندی‌های پدافند هوایی کشور به نمایش درآمده، اعتماد به ظرفیت‌ها و توانمندی های دانشمندان جوان ایران مایه امید و مباهات ملت ایران است.

 به فضل الهی هماهنگی و همدلی کم نظیر بین نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه ، و نیز شبکه‌سازی یکپارچه، به‌روزرسانی مستمر فناوری‌ها، و اتکا بر توان داخلی و جوانان دانش‌بنیان ایرانی،می‌تواند معادلات دشمن در عرصه هوایی را بیش از پیش بر هم زند و بازدارندگی اطمینان بخشی را برای کشور ایجاد نماید 

  با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز پدافند هوایی ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهیدان والامقامی که در راه حراست از آسمان کشور در دفاع مقدس دوم و سوم جان خویش را نثار کردند، از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلنگی روزافزون جنابعالی و یکایک رزمندگان دلیر و متخصص آن نیرو را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و  رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و  فرمانده  کل قوا  حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای( دام ظله العالی) مسئلت می‌نمایم و امیدوارم با وحدت، همدلی و هم افزایی هرچه بیشتر میان تمامی نیروهای مسلح، آسمان همیشه پرشکوه و امن ایران اسلامی، پایدارترین سنگر عزت و اقتدار ملی باقی بماند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵

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احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پیام پدافند ارتش
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