پیام مهم فرمانده سپاه به فرمانده نیروی پدافند ارتش
قه گزارش تابناک، سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه در پیامی به سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده نیروی پدافند ارتش، یاد و خاطره جانفشانی نیروهای پدافند ارتش را گرامی داشت.
در این پیام آمده است:
برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
دهم شهریور ماه یادآور جانفشانی مدافعان حریم آسمان این مرز و بوم و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مجاهدتهای نیروی پدافند هوایی ارتش در حراست از کیان اسلامی است .
اینجانب ، ضمن تبریک صمیمانه این روز فرخنده به جنابعالی و تمامی فرماندهان، مسئولان و کارکنان غیور و ولایتمدار آن نیرو، بر این باور هستم آنچه امروز از توانمندیهای پدافند هوایی کشور به نمایش درآمده، اعتماد به ظرفیتها و توانمندی های دانشمندان جوان ایران مایه امید و مباهات ملت ایران است.
به فضل الهی هماهنگی و همدلی کم نظیر بین نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه ، و نیز شبکهسازی یکپارچه، بهروزرسانی مستمر فناوریها، و اتکا بر توان داخلی و جوانان دانشبنیان ایرانی،میتواند معادلات دشمن در عرصه هوایی را بیش از پیش بر هم زند و بازدارندگی اطمینان بخشی را برای کشور ایجاد نماید
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز پدافند هوایی ارتش پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، به ویژه شهیدان والامقامی که در راه حراست از آسمان کشور در دفاع مقدس دوم و سوم جان خویش را نثار کردند، از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلنگی روزافزون جنابعالی و یکایک رزمندگان دلیر و متخصص آن نیرو را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تبعیت از تدابیر، فرامین و رهنمودهای حکیمانه رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنهای( دام ظله العالی) مسئلت مینمایم و امیدوارم با وحدت، همدلی و هم افزایی هرچه بیشتر میان تمامی نیروهای مسلح، آسمان همیشه پرشکوه و امن ایران اسلامی، پایدارترین سنگر عزت و اقتدار ملی باقی بماند.
سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵