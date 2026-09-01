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بیانیه ستادکل و قرارگاه خاتم در پی حمله تروریستی آمریکا

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: هزینه سنگینی بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم کرد
کد خبر: ۱۳۹۲۵۱۷
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قرارگاه خاتم الانبیا

به گزارش تابناک، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.

ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.

بارها اعلام نموده‌ایم و اراده کرده‌ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه‌های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.

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ستاد کل نیروهای مسلح قرارگاه خاتم الانبیا آمریکا سنتکام حمله تنگه هرمز
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