بیانیه ستادکل و قرارگاه خاتم در پی حمله تروریستی آمریکا

به گزارش تابناک، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.

ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید.

بارها اعلام نموده‌ایم و اراده کرده‌ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه‌های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.