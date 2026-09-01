شمسآذر ترمز تراکتور را کشید!
به گزارش تابناک، شمسآذر قزوین و تراکتور در جریان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به اتمام رسید.
تراکتور پس از چهار برد متوالی متوقف شد و با این حال با ۱۳ امتیاز صدرنشین است. شمسآذر نیز با پنج امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار دارد.
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال
شمسآذر صفر تراکتور صفر
ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
تیم داوری: داور: علی سام کمکها: امین زاهدی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: رضا سخندان داور VAR: شهاب محمدی کمک: آتنا لشنی
کارت زرد:
شمسآذر: -
تراکتور: محمد دانشگر (۳۴) - صادق محرمی (۵۹)
ترکیب شمسآذر:
ادیب زارعی، محمد نژادمهدی، کرمی، امیر طاهر، حسینی، امیرمحمد محکمکار، سینا معظمیتبار، محمدی، میلاد سورگی، آقامحمدی و کیانوش معظمی(۲۱- علی جلوخانی)
سرمربی: وحید رضایی
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلیفر، شجاع خلیلزاده، محمد دانشگر، محمد نادری، سیدمهدی حسینی، اودیل خامروبکوف، صادق محرمی، مسعود زائر کاظمینی، امیرحسین حسینزاده(۶۸- هادی حبیبی نژاد) و شهریار مغانلو(۴۶- تومیسلاو اشترکالی)
سرمربی: جواد نکونام