عکس: برندگان مسابقه عکاسی IPA

جوایز بین‌المللی عکاسی (IPA) با معرفی برندگان دسته‌بندی‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای سال ۲۰۲۶، بار دیگر برترین‌های هنر تصویرسازی جهان را شناسایی کرد. از میان ۱۴ هزار اثر ارسالی از ۱۳۹ کشور، آثار برگزیده در حوزه‌های معماری، تبلیغات و هنرهای زیبا انتخاب شدند تا راهی رقابت نهایی برای کسب جوایز اصلی این رویداد شوند.