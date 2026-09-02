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کد خبر: ۱۳۹۲۵۱۱
بازدید: ۶۸۳

عکس: برندگان مسابقه عکاسی IPA

جوایز بین‌المللی عکاسی (IPA) با معرفی برندگان دسته‌بندی‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای سال ۲۰۲۶، بار دیگر برترین‌های هنر تصویرسازی جهان را شناسایی کرد. از میان ۱۴ هزار اثر ارسالی از ۱۳۹ کشور، آثار برگزیده در حوزه‌های معماری، تبلیغات و هنرهای زیبا انتخاب شدند تا راهی رقابت نهایی برای کسب جوایز اصلی این رویداد شوند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل مسابقه عکاسی IPA
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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