عکس: فوران آتشفشان سینابونگ در اندونزی
کوه آتشفشانی «سینابونگ» در جزیره سوماترا واقع در اندونزی، با فورانی سهمگین، ستونی از دود و خاکستر را به ارتفاع ۳۵۰۰ متر به آسمان فرستاد. در حالی که تاکنون گزارشی از تلفات یا اختلال در پروازها مخابره نشده، مقامات محلی با افزایش سطح هشدار به درجه «مراقبت»، منطقه ممنوعه ۶ کیلومتری اطراف قله را تخلیه کرده و درباره احتمال وقوع فورانهای بزرگتر هشدار دادهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل سوماترا اندونزی آتشفشان
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