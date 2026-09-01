عکس: نخستین جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران
مراسم نخستین جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در حسینیه الزهرا برگزار شد.
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