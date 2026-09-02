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سویا برای پخت چقدر باید خیس بخورد؟

سویا به عنوان یک منبع غنی از پروتئین گیاهی، فیبر و سایر مواد مغذی، جایگاه ویژه‌ای در رژیم غذایی بسیاری از افراد پیدا کرده است، اما برای بدست آوردن طعمی بهتر از سویا بهتر است روش خیساندن سویا را بلد باشید.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۹۳
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سویا

به گزارش تابناک؛ آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا خیساندن سویا قبل از پخت آن اهمیت دارد و چه مدت زمانی باید صرف این کار شود؟ آیا می‌دانید چگونه می‌توان بهترین زمان پخت برای سویا را تعیین کرد تا طعم و بافت آن به بهترین شکل حفظ شود؟ در این قسمت به بررسی این موارد پرداخته و تمام نکات لازم برای آماده‌سازی سویا را به شما آموزش می‌دهیم.

نکات لازم موقع خیس کردن سویا

در این فرآیند، نکات مهمی وجود دارند که رعایت آنها باعث می‌شود سویا به خوبی پخته شود و طعم و بافت دلپذیری داشته باشد که در ادامه آورده شده است:

عدم استفاده از آب سرد موقع شستن سویا

شستن سویا با آب سرد می‌تواند باعث سفت شدن بافت‌های آن شود و فرآیند خیساندن را کم اثر کند. برای دستیابی به بهترین نتیجه، بهتر است از آب ولرم یا گرم استفاده کنید. این دما به نرم شدن سویا کمک و باعث می‌شود که بهتر و یکنواخت‌تر آب را جذب کند. به علاوه، استفاده از آب گرم می‌تواند به کاهش زمان خیساندن و بهبود طعم و بافت نهایی سویا کمک کند.

عدم چلاندن سویا پس از شستن

این کار می‌تواند به بافت آن آسیب برساند و از کیفیت نهایی غذا کم کند. بهتر است پس از شستن سویا، آن را به آرامی در یک صافی بگذارید تا آب اضافی تخلیه شود. این روش نه تنها به حفظ بافت طبیعی سویا کمک می‌کند، بلکه مانع از خرد شدن دانه‌های آن نیز خواهد شد.

تعویض نکردن مکرر آب سویا

تعویض چندباره آب هنگام خیساندن سویا می‌تواند باعث از بین رفتن مواد مغذی و طعم طبیعی سویا شود. بهتر است آب سویا را تنها یک بار عوض کنید تا این مواد مغذی حفظ شوند و سویا طعم بهتری داشته باشد. با این روش، می‌توانید از تمامی فواید سویا بهره‌مند شده و در عین حال آن را به بهترین شکل ممکن برای پخت و پز آماده کنید.

مدت زمان خیس کردن سویا

بهتر است که سویا را حداقل ۸ تا ۱۲ ساعت در آب ولرم خیس کنید. این زمان کافی است تا دانه‌های سویا به خوبی آب را جذب کرده و نرم شوند. این کار به پخت بهتر آن کمک می‌کند و باعث کاهش کاهش زمان پخت و بهبود طعم و بافت نهایی غذا نیز خواهد شد.

مدت زمان پخت سویا

بسته به غذایی که قرار است از سویا در آن استفاده کنید، مدت زمان پخت را میتوان تعیین کرد. اگر طبق اصول گفته شده، سویا را به خوبی خیس کرده باشید و مراحل آبکشی به درستی انجام شود، جوشیدن سویا به مدت نیم ساعت کافی است.

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سویا پخت مواد مغذی
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