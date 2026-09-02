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نحوه دم کردن یک فنجان قهوه ترک اصیل

دم کردن یک فنجان قهوه ترک اصیل، بیشتر از یک مهارت آشپزی، یک آیین آرامش‌بخش است!
کد خبر: ۱۳۹۲۴۹۱
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قهوه دم کردن

به گزارش تابناک؛ دم کردن یک فنجان قهوه ترک اصیل، بیشتر از یک مهارت آشپزی، یک آیین آرامش‌بخش است! اگر دوست دارید قهوه‌تان به جای تلخیِ گزنده، بافتی مخملی و کف ضخیمی داشته باشد که روی فنجان جا خوش کند، کافی است چند فوت‌وفن ساده زیر را رعایت کنید:

آب یخ و قهوه بسیار ریز:

به ازای هر فنجان، ۲ قاشق چای‌خوری سرپُر پودر قهوه بسیار نرم و یک فنجان آب کاملاً سرد (یا شیر سرد برای بافت خامه‌ای) در جذوه یا قهوه‌جوش مسی بریزید.

هم زدن فقط قبل از حرارت:

قهوه و شکر را روی میز خوب هم بزنید تا یکدست شود؛ اما به محض این که قهوه‌جوش را روی شعله گذاشتید، دیگر هرگز آن را هم نزنید!

شعله بسیار ملایم و صبر:

قهوه‌جوش را روی کوچک‌ترین شعله با کمترین حرارت ممکن بگذارید. دم کشیدن اصولی باید بین ۷ تا ۱۰ دقیقه طول بکشد تا عطر واقعی دانه‌ها آزاد شود.

حفظ فوم و توقف قبل از جوش:

به محض این که کف مخملی بالا آمد و قبل از این که قل بزند و حباب درشت ایجاد شود، قهوه‌جوش را از روی شعله بردارید. جوشیدن، قاتل فوم و عطر قهوه ترک است.

نه به موکاپات:

قهوه ترک را هرگز در موکاپات درست نکنید؛ فشار بخار موکاپات مناسب این درجه آسیاب بسیار نرم نیست.

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قهوه قهوه دم کردن قهوه ترک
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