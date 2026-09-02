اگرچه هیچ نوشیدنی یا ماده غذایی به‌تنهایی نمی‌تواند روند پیری پوست را متوقف کند، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن کمک کند.

به گزارش تابناک؛ ترکیب چند میوه و سبزی تازه می‌تواند یک نوشیدنی سرشار از مواد مغذی برای بدن و پوست تهیه کند.

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در ادامه، طرز تهیه نوشیدنی سبزی را می‌خوانید که با اسفناج، خیار، کرفس، سیب و کلم بروکلی آماده می‌شود.

با افزایش سن، تولید کلاژن در بدن به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و این روند می‌تواند در تغییرات طبیعی پوست، از جمله کاهش انعطاف‌پذیری و ایجاد خطوط و چین‌وچروک، نقش داشته باشد. کلاژن پروتئینی مهم در بدن است که در ساختار پوست، استخوان‌ها، عضلات و بافت‌های همبند حضور دارد.

اگرچه هیچ نوشیدنی یا ماده غذایی به‌تنهایی نمی‌تواند روند پیری پوست را متوقف کند، داشتن یک رژیم غذایی متعادل و سرشار از میوه‌ها و سبزیجات می‌تواند به تأمین مواد مغذی مورد نیاز بدن کمک کند.

یکی از گزینه‌های ساده، تهیه یک نوشیدنی سبز با ترکیبی از اسفناج، خیار، کرفس، سیب و کلم بروکلی است. این نوشیدنی را می‌توان در خانه و در مدت کوتاهی آماده کرد.

مواد لازم برای تهیه نوشیدنی سبز

این مقدار مواد برای تهیه نوشیدنی حدود ۲ نفر کافی است:

اسفناج: ۲ لیوان

خیار: یک عدد

کرفس: ۴ ساقه

سیب: یک عدد

کلم بروکلی: یک لیوان

آب: یک لیوان

طرز تهیه نوشیدنی سبز

مرحله اول؛ آماده کردن مواد

ابتدا اسفناج، خیار، کرفس، سیب و کلم بروکلی را به‌خوبی بشویید. سپس اجازه دهید آب اضافی آنها گرفته شود.

سیب و خیار را به قطعات کوچک‌تر تقسیم کنید و ساقه‌های کرفس و کلم بروکلی را نیز خرد کنید تا مخلوط کردن مواد در دستگاه راحت‌تر باشد.

مرحله دوم؛ مخلوط کردن مواد

تمام مواد آماده‌شده را داخل مخلوط‌کن بریزید و یک لیوان آب به آن اضافه کنید.

دستگاه را روشن کنید و مواد را تا زمانی که کاملا یکدست شوند، مخلوط کنید. اگر نوشیدنی بیش از حد غلیظ بود، می‌توانید مقدار کمی آب به آن اضافه کنید.

مرحله سوم؛ نوشیدنی را صاف کنیم یا نه؟

در صورت تمایل می‌توانید نوشیدنی را از صافی عبور دهید تا بافت آن روان‌تر شود. با این حال، صاف نکردن نوشیدنی باعث می‌شود بخش بیشتری از فیبر موجود در میوه‌ها و سبزیجات باقی بماند؛ بنابراین اگر بافت غلیظ نوشیدنی برایتان مشکلی ایجاد نمی‌کند، بهتر است آن را بدون صاف کردن مصرف کنید.

آیا این نوشیدنی واقعا کلاژن‌ساز است؟

کلاژن مورد نیاز بدن از اسید‌های آمینه ساخته می‌شود و برخی ویتامین‌ها و مواد معدنی نیز در فرایند ساخت و حفظ آن نقش دارند. میوه‌ها و سبزیجات مختلف می‌توانند بخشی از این مواد مغذی را تأمین کنند.

با این حال، بهتر است این نوشیدنی را «کلاژن‌ساز قطعی» یا درمان چین‌وچروک ندانیم. شواهد علمی کافی وجود ندارد که نشان دهد مصرف همین ترکیب مشخص می‌تواند به‌تنهایی باعث افزایش قابل‌توجه کلاژن پوست یا از بین رفتن چین‌وچروک شود.

فایده اصلی چنین نوشیدنی‌ای را می‌توان در افزایش مصرف میوه و سبزیجات و دریافت مواد مغذی مختلف جست‌و‌جو کرد.

تفاله نوشیدنی را چه کار کنیم؟

اگر نوشیدنی را صاف کرده‌اید، بهتر است تفاله باقی‌مانده را دور نریزید. این بخش حاوی فیبر و بخشی از مواد مغذی گیاهی است و می‌تواند در غذا‌های مختلف مانند سوپ، کوکو یا اسموتی استفاده شود.

توصیه به قرار دادن تفاله این نوشیدنی روی پوست یا ماساژ صورت با آن، پشتوانه علمی مشخصی برای جوان‌سازی پوست ندارد. همچنین تماس مواد غذایی با پوست ممکن است در بعضی افراد باعث تحریک یا حساسیت شود.

برای سلامت پوست چه چیز‌هایی مهم‌تر است؟

سلامت پوست تنها به یک نوشیدنی یا ماده غذایی وابسته نیست. دریافت کافی پروتئین، میوه و سبزیجات، غلات کامل و چربی‌های مفید در کنار خواب کافی و محافظت از پوست در برابر نور خورشید اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان این نوشیدنی را به‌عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متنوع مصرف کرد، اما نباید از آن انتظار داشت که به‌تنهایی مانع پیری پوست شود یا چین‌وچروک‌ها را از بین ببرد.