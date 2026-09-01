عکس: نشست علنی مجازی ۱۰ شهریور ماه مجلس شورای اسلامی

نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب‌رئیس مجلس، رأس ساعت ۹ و ۵ دقیقه صبح و با حضور ۲۴۵ نفر از نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد.