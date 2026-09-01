واکنش نوید محمدزاده بعد کنار گذاشتن از تئاتر «آرش»
نوید محمدزاده نوشت: منو کردین گوشت قربونی که بلیط بفروشین؟
کد خبر: ۱۳۹۲۴۷۵| |
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به گزارش تابناک؛ نوید محمدزاده بعد کنار گذاشتن از تئاتر «آرش» نوست:
اخراج؟ بیخیال بابا/ عدم استقبال تماشاگر از من؟ بیخیال بابا
بلیت ۵ میلیونی بدون مشورت با ما گذاشتی، تا سایت فروش بلیطی که کسی نمیشناخت رو با اسم و عکس ماها بیارین بالا. اعتراضم که کردیم بابت شرایط اقتصادی مردم گفتین نه نه اون یه چیز دیگه است. طمع کردی؟ خوردی؟
ببین من که خراب نمیشم این وسط. اخلاق حرفهای من که مشخصه. تو نیومده فکر کردی منو اخراج کنی شاخ میشی؟ نه بابا بیشتر ضایع میشی.
منو کردین گوشت قربونی که بلیت بفروشین؟ میخوای هم زمان بریم رو صحنه ببینی چطور بلیت کارمو میخرن؟
ولی با همه این حرفا مردم من راضی نیستم کسی به خاطر من این تئاترو کنسل کنه. دیدم که دوستام چه زحمتی پاش کشیدن. حساب اون بچهها از حساب این جماعت جداست.
گزارش خطا