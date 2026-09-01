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واکنش بقایی به اظهارات قائم‌پناه و پسر پزشکیان

اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی درباره روابط با آمریکا، تأکید کرد که رویکرد فعلی واشنگتن نه به خاطر مسائل هسته‌ای، بلکه ناشی از تداوم خصومت‌های تاریخی علیه ملت ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۷۰
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اسماعیل بقایی

به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا موافقید که ریشه دشمنی آمریکا با ایران موضوع هسته‌ای بوده؟ گفت: این نگاه که ما خودمان را مقصر بدانیم نگاه بسیار نادرستی است. وی افزود: واقعیات را با دقت ببینیم. مگر دشمنی آمریکا با ایران از دهه ۱۹۹۰ و شروع بحث هسته‌ای ایران شروع شد؟ دشمنی آمریکا با ایران از دهه ۱۳۳۰ و کودتای ۲۸ مرداد شروع شد. مگر زمانی که هواپیمای ایرانی را ساقط کردند بحث هسته‌ای وجود داشت؟ بقائی گفت: دشمنی آمریکا بهانه‌های مختلفی داشته و یکی بحث هسته‌ای بود.

بقائی ادامه داد: مگر غنی سازی دلیل موجهی برای حمله یک کشور به کشور دیگر است؟ وی گفت:‌گناه و جنایات دشمن را تقلیل ندهیم. طرفی که مرتکب جنایات علیه ایران شده، طرف آمریکایی است. ما در پنج دهه از خودمان دفاع کردیم. اینکه بگوییم اگر فلان کار را صورت می‌دادیم آمریکا فلان جنایت را مرتکب نمی‌شد تحلیل واقع گرایانه‌ای نیست.

بقائی بیان کرد: مگر کوبا هسته‌ای بود؟

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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت حارجه هسته ای کودتای ۲۸ مرداد غنی سازی قائم پناه
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