جزئیات به تصویب رسیدن تفاهمنامه در شعام

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی تأکید کرد: قبل از اینکه تفاهم‌نامه در شعام مطرح شود، مقام معظم رهبری هم از شعام و هم از تک تک از افراد عضو شعام به صورت مستقل خواستند که نظر خود را درباره این موضوع بگویند.

به گزارش تابناک، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگویی تأکید کرد: قبل از اینکه تفاهم‌نامه در شعام مطرح شود، مقام معظم رهبری هم از شعام و هم از تک تک اعضای شعام به صورت مستقل خواستند که نظر خود را درباره این موضوع بگویند. ایشان سوالاتی مطرح کردند که به اقناع وجدانی برسند تا اگر می‌خواهند تصمیم بگیرند، همه موارد را در نظر گرفته باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: شعام هم نظر جمعی و فردی خود را تقدیم کرد. خود من ۱۵ صحفه مطلب در مقابل سوالات ایشان نوشتم.

او ادامه داد: پس از آن تفاهم‌نامه برای شورای عالی امنیت ملی توسط رهبر انقلاب فرستاده شد و ایشان گفتند اگر سه چهارم اعضا رای بدهند، من موافق هستم. ما آن‌جا بر اساس وظیفه ملی تصمیم‌گیری کردیم.

پورمحمدی تصریح کرد: میدانید که وقتی شعام نظری می‌دهد، تنفیذ یا رد آن با مقام معظم رهبری است. ایشان می‌تواند نپذیرد. نظر مثبت سه چهارم اعضا به رهبری تحمیل نشد. ما را گذاشتند که در شعام نظرات خود را از زوایای مختلف بگوییم و گفتیم.